В Сети продают автограф Высоцкого за 200 тыс. рублей

Объявление о продаже автографа советского поэта и певца Владимира Высоцкого за 200 тыс. рублей появилось на площадке объявлений «Юла».

Вниманию потенциального покупателя предлагается купленная в Польше пластинка фирмы «Мелодия» 1978 года с подписью артиста.

Автограф оставлен Самохину Борису Матвеевичу, который был одним из консультантов по фильму «Место встречи изменить нельзя». Правда, как уточняет продавец, в титрах киноленты этот человек не указан.

В конце апреля москвич выставил на продажу автограф Иосифа Сталина за 120 тыс. рублей. При этом владелец лота продавал и автографы других известных личностей — актера Адриано Челентано и рок-исполнителя Игоря Талькова.