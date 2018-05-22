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В Сети продают автограф Высоцкого за 200 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Объявление о продаже автографа советского поэта и певца Владимира Высоцкого за 200 тыс. рублей появилось на площадке объявлений «Юла». 

Взгляд на Высоцкого
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Вниманию потенциального покупателя предлагается купленная в Польше пластинка фирмы «Мелодия» 1978 года с подписью артиста. 

Автограф оставлен Самохину Борису Матвеевичу, который был одним из консультантов по фильму «Место встречи изменить нельзя». Правда, как уточняет продавец, в титрах киноленты этот человек не указан. 

В конце апреля москвич выставил на продажу автограф Иосифа Сталина за 120 тыс. рублей. При этом владелец лота продавал и автографы других известных личностей — актера Адриано Челентано и рок-исполнителя Игоря Талькова. 

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