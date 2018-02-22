На «Чартовой дюжине» выступила голограмма Высоцкого

На фестивале «Чартова Дюжина» выступила голограмма Владимира Высоцкого. Цифровая инкарнация певца поразила зрителей. Среди ведущих тоже не обошлось без компьютерных персонажей. Роль конферансье концерта исполнил цифровой рокер Майк. Голограмма головы над сценой меняла облик и кивала в такт музыке. Впервые в истории премии для участников расстелили красную ковровую дорожку.

Главная тема фестиваля — 50-летие русского рока. На сцене появились представители разных поколений: от ДДТ до 25/17. Группа Анта и Бледного забрала главные награды. 25/17 получили премии за лучшую группу и лучший альбом. Песни с релиза «Ева едет в Вавилон» знает наизусть даже самое юное поколение. Фестиваль собрал 10 тыс. живых зрителей. Тем, кто не смог попасть на концерт, рано кусать локти. Полную версию «Чартовой Дюжины» покажет РЕН ТВ.