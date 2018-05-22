Прилепин назвал самонадеянными планы ВСУ захватить Горловку и Донецк

Заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), писатель Захар Прилепин назвал планы вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Донецка и Горловки самонадеянными.

По словам Прилепина, бойцы ВСУ уже не первый день устраивают провокации и ведут обстрелы на горловском направлении.

«Для них это стратегически важная цель, и они хотели бы ее захватить. Справятся ли они с этим? Я не уверен. Я думаю, много будет слез на Украине», — цитирует писателя НСН.

Замкомандира батальона заявил, что в ДНР никто не будет ничего сдавать, хотя такие разговоры с украинской стороны слышны на протяжении четырех лет.

Ранее 21 мая издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в штабе Операции объединенных сил (ООС), что ВСУ пытаются очистить Горловку от бойцов Донецкой Народной Республики для дальнейшего наступления на Донецк. По его мнению, ополчение ДНР сдаст Горловку без боя, так как «погибать там нет смысла».

Офицер ВСУ заявил, что формально украинские военные не нарушают Минских договоренностей, так как высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. Якобы такое передвижение наступлением не считается.