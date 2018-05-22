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В России возбудили еще два дела против ВСУ из-за обстрелов Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела в отношении армии и нацгвардии Украины из-за обстрелов в Донбассе. 

Расследование ведется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следователей, с 16 по 18 мая украинские военнослужащие вели прицельный артиллерийский обстрел объектов, не являющихся военными целями, в городе Горловке. Артобстрелы продолжились 19 и 20 мая.

Помимо Горловки, были атакованы объекты гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево.

В результате погибли четыре мирных жителя, среди которых три женщины. Еще четверо гражданских лиц были ранены.

19 мая командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило ВСУ в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов со шрапнелью при обстреле Горловки.

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