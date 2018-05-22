Группы ДДТ и «Чайф» выступят на фан-фесте в Самаре в дни ЧМ-2018

Стали известны подробности Фестиваля болельщиков ФИФА, который состоится в Самаре в дни Чемпионата мира по футболу-2018. Их сообщил глава области Дмитрий Азаров, который провел совещание по вопросам подготовки к фан-фесту.

Фестиваль стартует 14 июня и продлится 25 дней. Каждый день фестивальная площадка, которую организуют на площади Куйбышева в Самаре, будет открываться за три часа до начала первого матча, а закрываться через час после окончания последней трансляции.

Творческая часть фестиваля уже сверстана и утверждена. В день открытия планируется выступление группы ДДТ. Хэдлайнерами станут группа «Чайф», которая выступит 25 июня, в день матча Россия-Уругвай, «Дискотека Авария», Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold и еще более 100 самарских коллективов.

НИА «Самара» отмечает, что доступ на площадку будет бесплатным. Порядок обеспечат более 500 полицейских и сотрудников ЧОП. Зрители пройдут полный досмотр, вход с жидкостями, продуктами питания, велосипедами и самокатами будет запрещен.

Площадь в Самаре, как ожидается, станет одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов. На ней уже смонтированы все главные объекты, а в ночь на 1 июня должен быть завершен монтаж периметров безопасности.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Москве зона для болельщиков появится на Воробьевых горах.