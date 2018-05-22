Пассажирский лайнер сел без шасси в саудовском городе Джидда

Пассажирский самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines, направлявшийся из саудовского города Медина в столицу Бангладеш Дакку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Джидды на западе Саудовской Аравии.

По словам представителя авиаперевозчика Абделя Рахмана ат-Тейиба, после взлета капитан воздушного судна сообщил о «неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси» и запросил посадку в Джидде. Его слова приводит местная газета Asharq Al-Awsat.

В авиакомпании отметили, что после нескольких попыток выпустить шасси, самолет успешно сел без его использования. После приземления все пассажиры были доставлены в зал ожидания, никто из них не пострадал.

Вечером 28 апреля самолет Ил-38 ВМС Индии совершил жесткую посадку в Жуковском. У воздушного судна по неизвестным причинам не вышло переднее шасси.