Стали известны обстоятельства нештатной посадки Ил-38SD в Жуковском

Руководство ПАО «Ил» наградило экипаж противолодочного самолета Ил-38SD за мужество и профессионализм, проявленные при нештатной посадке самолета 28 апреля 2018 года в Жуковском.

Генеральный директор предприятия Алексей Рогозин вручил почетные медали «Ильюшин С.В.» командиру воздушного судна, заслуженному летчику-испытателю Игорю Зинову и летчику-инструктору, заслуженному летчику-испытателю Владимиру Иринархову. Четырем остальным членам экипажа — заслуженному штурману-испытателю Андрею Костерину, бортинженеру-испытателю 1-го класса Алексею Журавлеву, бортрадисту-испытателю 1-го класса Юрию Пономареву и бортовому электрику-испытателю 2-го класса Роману Шалыгину — руководитель концерна «Ил» вручил почетные грамоты и объявил благодарность.

Как сообщили корреспонденту iz.ru в пресс-службе концерна, в ходе происшествия 28 апреля 2018 года экипаж сумел посадить самолет с минимальными повреждениями, несмотря на невыход носовой стойки шасси во время посадки после планового испытательного полета. Сначала пилоты пытались выпустить переднюю стойку шасси в аварийном режиме и создавали знакопеременные перегрузки — с помощью виражей и кренов. Это не привело к результату, и пилоты попытались выпустить переднюю стойку, ударяя основными шасси о бетон полосы, имитируя посадку. Эти попытки также остались без результата, после чего было решено садиться на основные опоры. Для этого пилотам пришлось максимально облегчить самолет — совершив несколько кругов над аэродромом для расходования оставшегося запаса топлива.



Аккуратная посадка с «притиранием» носовой части самолета о полосу на небольшой скорости позволила обойтись минимальными повреждениями машины и избежать травм членов экипажа.



Самолет Ил-38SD принадлежит авиации ВМС Индии и представляет собой модернизированный вариант противолодочного Ил-38, оборудованный новой электроникой и современным вооружением. Пять машин этого типа были модернизированы в 2000-х годах. Для авиации ВМФ России в настоящее время поставляется усовершенствованный аналог машины под индексом Ил-38Н. ВМФ РФ планирует модернизировать до 40 самолетов Ил-38.