Самолет пропал с радаров в США

В американском штате Вермонт с радаров пропал самолет.

По данным портала news10, не исключается версия возможной авиакатастрофы. Самолет исчез в районе горы Болд.

Полиция штата и правоохранители из города Беннингтон начали расследование.

Пока не сообщалось, сколько людей находилось на борту. Как отмечает РЕН ТВ, это могло быть легкомоторное воздушное судно, в котором находился только пилот.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете в токийском аэропорту Нарита.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.