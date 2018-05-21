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Самолет пропал с радаров в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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 В американском штате Вермонт с радаров пропал самолет.

По данным портала news10, не исключается версия возможной авиакатастрофы. Самолет исчез в районе горы Болд.

Полиция штата и правоохранители из города Беннингтон начали расследование.

Пока не сообщалось, сколько людей находилось на борту. Как отмечает РЕН ТВ, это могло быть легкомоторное воздушное судно, в котором находился только пилот.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете в токийском аэропорту Нарита.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.

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