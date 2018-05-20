Пилот рассказал о неисправностях у разбившегося на Кубе самолета

У самолета Boeing 737, разбившегося на Кубе 18 мая, ранее часто возникали технические неполадки. Об этом заявил бывший пилот мексиканской компании Global Air, которой принадлежало воздушное судно.

По словам летчика Марко Аурелио Эрнандеса, он работал в авиакомпании Damojh Airlines (Global Air) в период с 2005 по 2013 год. За это время он летал на трех разных Boeing 737, в том числе на потерпевшем крушение на Кубе, и у всех были технические неполадки.

Эрнандес утверждает, что авиакомпания не выполняет свои обязательства по обслуживанию и самолеты находятся в плачевном состоянии.

«Я столкнулся с рядом инцидентов, например с отказом двигателя. Однажды в Мехико при взлете у нас произошли неполадки в электросистеме», –– рассказал пилот в интервью газете Milenio.

Помимо этого, Эрнандес сообщил, что несколько раз ему приходилось управлять самолетами с лопнувшими шинами и неисправным навигационным оборудованием.

Он отметил, что из-за плохого технического состояния самолетам Global Air запретили летать в Чили.

«Я неоднократно предоставлял отчет о неполадках, но реакции не было», –– рассказал пилот.

Также Эрнандес сообщил, что лично был знаком с командиром разбившегося «Боинга» Хорхе Нуньесе.

«Он был очень способным, хорошо подготовленным и внимательным», — отметил летчик.

Boeing 737-200 мексиканской компании Global Air, взятый в аренду кубинским перевозчиком Cubana de Aviación, потерпел крушение днем 18 мая, через несколько минут после вылета из гаванского аэропорта Хосе Марти.

На борту находились 113 человек: 102 кубинца, пять иностранцев и шесть членов экипажа мексиканской авиакомпании. Погибли 110 человек. Три женщины выжили, они госпитализированы и находятся в критическом состоянии в реанимации.

19 мая было опубликовано видео момента взрыва упавшего самолета.