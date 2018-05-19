Найден черный ящик разбившегося на Кубе самолета
Один из двух бортовых самописцев обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737, сообщил министр транспорта страны Адель Искьердо.
По его словам, найденный черный ящик находится в хорошем состоянии. Чиновник добавил, что в ближайшие часы может быть найден второй самописец.
Пассажирский Boeing 737-200 разбился 18 мая. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне примерно в 20 км к югу от Гаваны. Причина крушения пока неизвестна.
На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана–Ольгин, находились 104 человека и шесть членов экипажа. 108 человек погибли. Россиян среди них не было.