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Найден черный ящик разбившегося на Кубе самолета

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Один из двух бортовых самописцев обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737, сообщил министр транспорта страны Адель Искьердо.

По его словам, найденный черный ящик находится в хорошем состоянии. Чиновник добавил, что в ближайшие часы может быть найден второй самописец.

Пассажирский Boeing 737-200 разбился 18 мая. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне примерно в 20 км к югу от Гаваны. Причина крушения пока неизвестна.

На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана–Ольгин, находились 104 человека и шесть членов экипажа. 108 человек погибли. Россиян среди них не было.

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