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Власти Кубы уточнили число погибших в авиакатастрофе близ Гаваны

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Министр транспорта Кубы Адель Искьердо уточнил число пассажиров, находившихся на борту самолета, который разбился на Кубе днем 18 мая.

По его словам, всего в самолете было 113 человек: 102 кубинца, трое туристов, двое иностранцев и шесть членов экипажа мексиканской авиакомпании Damojh, у которой кубинский перевозчик Cubana de Aviación арендовал лайнер. Всего в катастрофе погибли 110 человек, трем женщинам удалось выжить, их состояние оценивается как критическое, сообщает Associated Press.

При этом ранее представители Damojh заявляли о 104 пассажирах и шести членах экипажа. В первые часы погибшими считались 108 человек, сообщалось о двоих выживших.

Авиакатастрофа в кубинской Гаване произошла днем 18 мая. Пассажирский Boeing 737-200, летевший в Ольгин, разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Хосе Марти. Россиян на борту лайнера не было.

По словам очевидцев, пилоты пытались вернуться в аэропорт, но, разворачиваясь, лайнер задел линии электропередачи. Предварительной причиной трагедии названа техническая неисправность, такого же мнения придерживается бортинженер, обслуживавший самолет. Черные ящики уже обнаружены, они находятся в хорошем состоянии.

Слова соболезнования и поддержки выразили лидеры Венесуэлы и Испании, а также президент РФ Владимир Путин.  

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