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В авиакатастрофе на Кубе погибли 20 пасторов протестантской церкви

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Двадцать пасторов протестантской евангельской Церкви Назарянина погибли при крушении самолета Boeing-737, разбившегося 18 мая на Кубе.

Священнослужители возвращались в город Ольгин из Гаваны, где принимали участие в теологическом семинаре, сообщает агентство Associated Press.

Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение днем 18 мая через несколько минут после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. Лайнер принадлежал мексиканскому перевозчику Global Air и был арендован кубинской авиакомпанией Cubana de Aviación.

На борту лайнера находились 110 человек, 108 из них погибли. В авиакатастрофе выжили два человека, врачи сейчас борются за их жизни.

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