На Коморских островах произошли два землетрясения магнитудой 5,8

Два землетрясения магнитудой 5,8 с разницей в несколько часов произошли на Коморских островах, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Оба землетрясения, оцененные как разрушительные, произошли на расстоянии около 300 км от столицы Союза Коморских Oстровов — города Морони, сообщает «Интерфакс».

16 мая землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной Японии, при этом была объявлена угроза цунами.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в префектуре Тиба, на глубине в 50 км.