Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ островов Тонга

Землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Тихого океана в 145 км к востоку-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга зарегистрировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», сообщает «Интерфакс».

3 мая началось извержение вулкана Килауэа, которое сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк в округе Пуна, а очаг — на глубине около 5 км.

С острова эвакуировано более 10 тыс. человек

16 мая на Гавайях объявлен высший («красный») уровень тревоги из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.