Прямой эфир

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ островов Тонга

0
Фото: TASS/ZUMA/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Тихого океана в 145 км к востоку-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга зарегистрировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», сообщает «Интерфакс».

3 мая началось извержение вулкана Килауэа, которое сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк в округе Пуна, а очаг — на глубине около 5 км.

С острова эвакуировано более 10 тыс. человек

16 мая на Гавайях объявлен высший («красный») уровень тревоги из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп выделил помощь пострадавшему от извержения вулкана штату Гавайи
Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017