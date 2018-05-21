Немецкий журналист призвал остановить «Северный поток – 2»

Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в знак солидарности с позицией Украины. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Welt Рихард Херцингер.

По его словам, газопровод «увеличит энергетическую зависимость Европы от российского газа», а споры США и ЕС только усиливают сближение Москвы с Брюсселем.

«В контексте этой глобальной политической неразберихи Европа рискует потерять интерес к Украине и ее борьбе за принадлежность к свободному Западу и его ценностям», — пишет Херцингер.

Журналист призывает принять «суровые меры» в отношении Москвы и не сближаться с Россией, проявив «солидарность со своими друзьями».

«Остановка «Северного потока – 2» стала бы первым мощным сигналом того, что Европа настроена серьезно», — добавил автор статьи.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. РФ неоднократно отмечала, что целью строительства является обеспечение бесперебойных поставок голубого топлива в Европу, так как Украина ранее уже нарушала договоренности по транзиту.

Несмотря на это Москва готова сохранить часть поставок через украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи отметил, что «поставки будут продолжены, если Киев обоснует их целесообразность».

Большинство стран ЕС проект поддерживают, отмечая выгоду для европейских потребителей от прямых поставок газа из РФ. Летом ожидается выдача всех недостающих разрешений на строительство.

Против выступают Украина, Польша и страны Прибалтики. Эксперты уверены, что Киев боится потерять выгоду от транзита газа из РФ в Европу.

Также недовольство проектом выражают США, которые хотят поставлять на европейский рынок американский СПГ.