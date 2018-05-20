Участница Comedy Woman возмутилась из-за перекрытой дороги

Участница юмористической передачи Comedy Women Надежда Ангарская устроила скандал инспекторам ДПС из-за перекрытой дороги в связи с проведением велопарада в Москве.

«Вы перекрыли дорогу? Вы сидите со мной и разговариваете, а женщина стоит на улице, с маленьким ребенком в машине и просит вас отъехать», — приводит слова Ангарской телеканал РЕН ТВ.

В ответ сотрудник полиции стал объяснять, что в городе ограничено движение и если будет указание от руководства, то он ее пропустит. «Вы издеваетесь над мной? Алло, дяденька, дяденька, начальник, вы издеваетесь?», — продолжила возмущаться артистка.

Мимо места конфликта случайно проезжало руководство инспектора ДПС. Они остановились и посоветовали Ангарской «по-человечески» подойти к стражу порядка, чтобы разобраться в ситуации.

20 мая в Москве прошел ежегодный велопарад и любительская велогонка. В связи с проведением мероприятия было ограничено движение транспорта по Садовому кольцу. Улицу перекрыли в 8:30, а ограничения снимали по мере прохождения колонны велосипедистов.