Прямой эфир

Короли дорог

Самый дождливый велопарад прошел в Москве
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Около 30 тыс. человек проехали по улицам Москвы, несмотря на непогоду
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Организаторами мероприятия выступили правительство Москвы и проект по развитию велокультуры «Let’s bike it!»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На время проведения акции в столице ограничили движение по Садовому кольцу
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Принять участие в велопараде можно было бесплатно, приехав на своем или взятом напрокат велосипеде
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Около 800 любителей быстрой езды поучаствовали в велогонке «Садовое кольцо»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Художественный руководитель московского театра-студии «Табакерка», актер Владимир Машков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Средняя скорость движения велосипедистов не превышала 14-15 км/ч
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Колонна сделала полный круг по трассе протяженностью 16 км
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Первый крупный велопарад состоялся в Москве 20 мая 2012 года. В нем приняли участие около 8 тыс. велолюбителей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В 2015 году в России был установлен единый день велопарадов — последнее воскресенье мая. В 2017 году в этот день велосипедисты проехали по улицам более чем 50 городов, в 2018-м география расширилась до 80 городов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Всего в 2018 году в столице запланировано четыре велопарада
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017