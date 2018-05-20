Короли дорог

Около 30 тыс. человек проехали по улицам Москвы, несмотря на непогоду
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Организаторами мероприятия выступили правительство Москвы и проект по развитию велокультуры «Let’s bike it!»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На время проведения акции в столице ограничили движение по Садовому кольцу
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Принять участие в велопараде можно было бесплатно, приехав на своем или взятом напрокат велосипеде
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Около 800 любителей быстрой езды поучаствовали в велогонке «Садовое кольцо»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Художественный руководитель московского театра-студии «Табакерка», актер Владимир Машков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Средняя скорость движения велосипедистов не превышала 14-15 км/ч
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Колонна сделала полный круг по трассе протяженностью 16 км
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Первый крупный велопарад состоялся в Москве 20 мая 2012 года. В нем приняли участие около 8 тыс. велолюбителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В 2015 году в России был установлен единый день велопарадов — последнее воскресенье мая. В 2017 году в этот день велосипедисты проехали по улицам более чем 50 городов, в 2018-м география расширилась до 80 городов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Всего в 2018 году в столице запланировано четыре велопарада
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