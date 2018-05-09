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Более миллиона человек спели «Катюшу» в Сети

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Фото: ТАСС/Иван Батырев
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Флешмоб «Споем вместе», организованный телеканалом «Россия» и соцсетью «Одноклассники», собрал более 1 млн человек: россияне спели песню «Катюша» и выложили снятые видеоролики в Сеть.

Как рассказал ТАСС начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, акция длилась месяц.

«Участники записывали свои ролики дома и в офисах, музыкальных школах и казармах. Всего приняли участие более 1 млн человек», — уточнил он. В акции приняли участие жители Москвы, Севастополя, Нью-Йорка, Парижа и других городов.

Самые душевные выступления вошли в итоговый ролик, передает сетевой издание «m.24».

Россия отмечает в среду, 9 мая, 73-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный парад прошел на Красной площади в Москве, на него был приглашен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 

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