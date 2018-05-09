Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Победы. О своих чувствах, испытываемых в этот день, столичный градоначальник написал на странице в Twitter.

Мэр мегаполиса отметил, что в День победы им овладевают разные чувства — от огромной гордости за народ до горести за тех, кто не вернулся с войны.

В #ДеньПобеды я испытываю самые разные чувства - от огромной гордости за наш народ, до горести за тех, кто не вернулся с войны. Давайте откроем семейные альбомы, вспомним фронтовиков, скажем спасибо им за этот подарок - жизнь. С праздником Великой Победы! https://t.co/aY8JNBwwrc — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2018

«Давайте откроем семейные альбомы, вспомним фронтовиков, скажем спасибо им за этот подарок — жизнь. С праздником Великой Победы!» — написал мэр Москвы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Россия отмечает сегодня 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.