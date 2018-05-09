Собянин поздравил россиян с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Победы. О своих чувствах, испытываемых в этот день, столичный градоначальник написал на странице в Twitter.
Мэр мегаполиса отметил, что в День победы им овладевают разные чувства — от огромной гордости за народ до горести за тех, кто не вернулся с войны.
«Давайте откроем семейные альбомы, вспомним фронтовиков, скажем спасибо им за этот подарок — жизнь. С праздником Великой Победы!» — написал мэр Москвы.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Россия отмечает сегодня 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.