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Германия останется в «ядерной сделке» с Ираном

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Германия останется участником «ядерного соглашения» с Ираном, поскольку это соответствует политическим интересам страны, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в среду, 9 мая.

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«Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что решение США о выходе из сделки неприемлемо, вызывает сожаление и озабоченность. По словам министра, этот шаг Вашингтона «способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам». 

Иран и шестерка международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план  действий (СВПД) в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. Он уверен, что это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран. 

Решение Трампа уже осудили представители некоторых стран, участвующих в СВПД. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия будет соблюдать условия сделки.

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