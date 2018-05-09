Цена нефти Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года выросла на 2,8%. Теперь она составляет $77,04 за баррель.

Это произошло на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $77 за баррель 27 ноября 2014 года.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) во вторник, 8 мая. При этом страна готова заключить с Ираном новое соглашение по урегулированию его ядерной проблемы.