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Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном

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США выходят из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) с Ираном, заявил президент страны Дональд Трамп. Кроме того, Вашингтон принял решение возобновить действие санкций в отношении исламской республики.

По его словам, сделка с Тегераном по «ядерной программе не принесет мир». Трамп также обвинил страну в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря не заключенную сделку.

В то же время страна готова заключить с Ираном новое соглашение по урегулированию его ядерной проблемы. 

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

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