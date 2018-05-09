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Постпред в Вене заявил о готовности России к работе с США по Ирану

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россия готова к сотрудничеству с США и другими партнерами по вопросу ядерной сделки с Ираном, но оно может быть проблематичным из-за занятой американской стороной позицией. Такое мнение выразил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Россия всегда готова работать на пользу дела. Но у меня такое ощущение, что с США работа может оказаться очень проблематичной в силу занятой ими позиции», — отметил дипломат. Постпред РФ допустил созыв совместной комиссии по ядерной сделке Ирана после выхода США из иранской сделки по атому.

По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) остается в силе за счет готовности Тегерана осуществлять ядерную сделку без участия американской стороны. 

«Беспардонная позиция США разительно контрастирует со взвешенной реакцией Тегерана, который заявил о готовности изучить возможность продолжения осуществления ядерной сделки без американцев. Это означает, что хоронить Совместный всеобъемлющий план действий еще рано, данная договоренность продолжает оставаться в силе», — подчеркнул Ульянов. 

Во вторник, 8 мая, американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном (СВПД). Белый дом возобновил санкции в отношении исламской республики.

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