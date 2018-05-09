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Директор Каннского кинофестиваля рассказал о причинах запрета селфи

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Программный директор Каннского кинофестиваля Тьери Фремо запретил делать селфи на красной дорожке киносмотра. На внеочередной пресс-конференции он рассказал о причинах принятого решения.

Фремо отметил, что гости мероприятия посещают его, чтобы смотреть новое кино, а не любоваться собой.

«Ужасно, что это для кого-то так важно. Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть фильмы», — напомнил он, передает «Газета.ру».

Кроме того, когда актеры и режиссеры делают селфи, они невольно задерживают проход других гостей, из-за чего сдвигается график мероприятия, добавил директор кинофестиваля, передает телеканал «360».

Во Франции во вторник открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль, от России в этом году в официальной программе представлено пять режиссерских работ.

Первым фильмом была показана работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.

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