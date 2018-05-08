Фильм иранского режиссера Фархади откроет 71-й Каннский кинофестиваль

Во Франции 8 мая открывается 71-й Каннский кинофестиваль. Первым фильмом станет работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», сюжет которого основан на малоизвестных фактах биографии музыканта Виктора Цоя, также вошел в основной конкурс. Основоположник «Новой волны» Жан-Люк Годар участвует в нынешнем конкурсе с картиной «Книга в картинках».

Всего в главном конкурсе будет представлена 21 работа. Помимо основного конкурса, в четырех других разделах фестиваля представлено еще около трех десятков картин. Решать, кому достанется Золотая пальмовая ветвь, будет жюри во главе с австралийской киноактрисой Кейт Бланшетт.

Ранее портал iz.ru писал, что в жюри Каннского кинофестиваля вошел российский режиссер Андрей Звягинцев.