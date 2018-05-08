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В Каннах открывается 71-й Международный кинофестиваль

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Во Франции во вторник, 8 мая, открывается 71-й Международный Каннский кинофестиваль. Жюри основного конкурса возглавит актриса Кейт Бланшетт. Также в его состав вошел российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, работы которого не раз участвовали в смотре.

Программу откроет психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Фильм рассказывает о женщине, которая вместе с семьей отправляется на свадьбу сестры к себе на родину. Но путешествие неожиданным образом меняет их жизнь, а главные герои оказываются перед моральным выбором.

От России в этом году в официальной программе представлено пять режиссерских работ.

На «Золотую пальмовую ветвь» в главном конкурсе претендуют «Айка» Сергея Дворцевого и «Лето» Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. В основной конкурсной программе покажут 21 картину. Среди них новые работы Жан-Люка Годара, Павла Павликовского, Маттео Гарроне, Цзя Чжанкэ, Джафара Панахи и Нури Бильге Джейлана.

В категории «короткий метр Cinefondation» также заявлена картина российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь». Короткометражный фильм «Я нормальный» коллеги Михаила Бородина включили в программу «Неделя критики». А в программе «Каннская классика» покажут отреставрированную версию ленты «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Фильмом закрытия, который представят вне конкурса, станет картина «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама, над которой режиссер работал почти 20 лет.

71-й Международный Каннский кинофестиваль завершится 19 мая.

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