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В Сети появилась информация о моделях iPhone 2018 года

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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В Сети появилась информация о возможных размерах новых моделей iPhone, которые выйдут в 2018 году.

Предположительно, компания Apple представит две новые версии iPhone Х, а также бюджетную версию смартфона. Сообщается, что iPhone Х в новой модели выйдет с дисплеем диагональю 6,5 дюйма, но сохранит размеры, как у iPhone 8Plus, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский блог Macotokara.

Также сообщается, что корпус смартфона станет на 0,2 мм толще. Это связано с изменениями в устройстве задней камеры. У второй модели корпус останется как у нынешнего iPhone Х, но изменится линза камеры. Она станет шире из-за увеличения сенсоров.

Бюджетная версия смартфона будет обладать LCD-дисплеем, при этом его диагональ составит 6 дюймов ровно, хотя СМИ ранее сообщали о размере 6,1 дюйма. Модель будет оснащена одной задней камерой.

Кроме того, появилась информация, что в версии iOS  12 функция распознавания лиц Face ID сможет работать не только в вертикальном положении, как в iOS 11, но и в горизонтальном.

6 мая стало известно, что компания Apple намерена выпустить новую операционную систему iOS 13, которая превратит iPad в упрощенную альтернативу компьютеров Mac и позволит существенно расширить возможности «яблочных» планшетов.

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