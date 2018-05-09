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Госсекретарь США прибыл в КНДР для подготовки двустороннего саммита

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Фото: TASS/Zuma/Kyle Mazza
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Глава Госдепартамента США Майк Помпео прилетел в КНДР для обсуждения деталей американо-корейского саммита и встречи между американским и северокорейским лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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По данным агентства Reuters, стороны также коснутся вопроса возможного освобождения трех граждан США, которые находятся в заключении в северокорейских тюрьмах.

Представители США и КНДР ведут подготовку к встрече глав двух государств. Ожидается, что саммит состоится в демилитаризованной зоне Пханмунджом, где 27 апреля прошли переговоры Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном.

Тогда была подписана «Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», которую СМИ успели окрестить «началом пути в новую эру».

В преддверии саммита северокорейские власти заявили о готовности закрыть ядерный полигон Пхунгери и провести денуклеаризацию на условиях ВашингтонаДату переговоров Трамп пообещал назвать в скором времени.

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