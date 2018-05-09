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СМИ узнали о планах Ирана начать поставки нового сорта нефти

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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz
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Иран планирует начать поставки собственного сорта нефти West Karoun в ближайшие месяцы в связи с возможным введением дополнительных санкций со стороны США.

По данным источников агентства Reuters, Тегеран уже представил образцы своей нефти клиентам. Ее добывают на юго-западе страны на месторождении «Западный Карун». За последний год добыча на месторождении выросла до 300 тыс. баррелей в сутки.
 

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«Первые поставки West Karoun будут происходить на основе краткосрочных контрактов, так как качество нефти до конца еще не установлено», — уточнил один из собеседников агентства. По словам второго источника, со временем качество нефти иранской марки стабилизируется.

До 2012 года Иран поставлял нефть партнерам на основе долгосрочных договоров. После 2016 года Иран начал осуществлять поставки только по краткосрочным договорам, надеясь вернуть себе позицию на рынке. Новый экспортный терминал позволит Тегерану поставлять сорт нефти West Karoun без смешения с другими марками, напрямую покупателям.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой. В качестве ответного шага страны Запада заморозили санкции против исламской республики.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство условиями сделки с Ираном. Во вторник, 8 мая, он объявил о выходе из соглашения и восстановлении ограничений в отношении Ирана. Администрация президента США также допустила введение дополнительных санкций против Тегерана.

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