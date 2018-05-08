Путин напомнил Зюганову о роли КПСС в развале Советского Союза

Президент России Владимир Путин напомнил лидеру думской фракции КПРФ Геннадию Зюганову о роли коммунистов в развале Советского Союза. Таким образом глава государства прокомментировал выступление депутата, который рассказал исключительно об успехах партии во времена СССР.

При этом Путин согласился, что в те времена страна достигла очень больших вершин.

«Геннадий Андреевич перечислил многие из них — это и космос, и ядерный щит и так далее, но не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», — сказал президент на пленарном заседании Госдумы.

Путин добавил, что в этом нет повода для радости, но это является историческим фактом.

«Никого, кроме Коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в Конституции Советского Союза, не было среди тех, кто руководил этим процессом», — добавил он.

8 мая в Госдуме была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на должность премьер-министра. Перед этим Зюганов сообщил, что фракция КПРФ решила не поддерживать его кандидатуру. По итогам заседания за Медведева проголосовали 374 депутата из 430. КПРФ поддержать его отказалась.