Главное — интересы и благополучие граждан

Дмитрий Медведев назначен председателем правительства РФ, его кандидатуру большинством голосов утвердила Госдума. Глава государства, лично представляя своего кандидата нижней палате, подчеркнул: под руководством Дмитрия Медведева кабинет министров последний год работал над программой нового указа «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

В понедельник Совет Госдумы принял решение о проведении открытого голосования по кандидатуре премьера. Для утверждения в должности требуется простое большинство голосов (226 депутатов). Внесенную президентом кандидатуру поддержало подавляющее большинство парламентариев: за — 374 голоса, против — 56.

— Вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы: Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация — для нашей страны это было особенно остро, а порой даже казалось, что драматично, — заявил Владимир Путин, представляя депутатам кандидатуру премьер-министра.

Правительству на протяжении всего срока работы удалось решить неординарные задачи и заложить основу для будущего развития, подчеркнул президент. Сейчас ему предстоит реализовывать указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Речь, в частности, идет о росте рождаемости и повышении продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му.

Необходимо проработать и механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, вдвое снизить уровень бедности в стране. Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, заявил президент.

— Вчера уже сказал и повторю сегодня: времени на раскачку у нас нет, надо действовать. В этой связи считаю чрезвычайно важным отметить и сказать следующее: за последний год, а может быть, полтора Дмитрий Анатольевич и некоторые члены администрации, правительства работали как раз над той программой, которая была изложена мною в указе, подписанном вчера, — пояснил глава государства.

До 1 октября новое правительство должно утвердить основные направления деятельности до 2024 года и прогноз социально-экономического развития на ближайшие шесть лет. Кабмин представит национальные проекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, а также безопасные и качественные дороги.

Реализация национальных проектов и программ потребует совместных усилий всех уровней и ветвей власти, подчеркнул президент. В работу должно включиться региональное руководство, бизнес-сообщество и законодательная власть.

— Ориентиры заданы действительно масштабные и амбициозные, и для их достижения необходима консолидация всего общества, значимый вклад каждого, — обратился глава государства к нижней палате. — Вы представляете разные фракции, разные политические силы, но прежде всего представляете наших граждан, ваших избирателей. Уверен, их интересы, нужды, чаяния, а значит, и интересы, благополучие России для вас, для всех нас — это главное.

В ходе своего выступления Владимир Путин отметил и особый стиль работы правительства под руководством Дмитрия Медведева. По его словам, демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу стали фирменным, профессиональным стилем кабмина.

Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами, подчеркнул: задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию и новом указе, беспрецедентны по своему масштабу.

— Их решение требует и беспрецедентных усилий. Причем, как только что было сказано президентом страны, работать надо прямо сейчас, времени на раскачку нет, — подчеркнул кандидат в премьеры. — И сегодня перед нами стоит высокая цель — это качественный прорыв. В экономике, в социальной сфере, в уровне жизни людей. В возможностях для каждого человека. В создании инфраструктуры достойной жизни и успеха.

Накануне во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил поменять в правительстве кураторов финансового блока, ОПК, здравоохранения, цифровой экономики и транспорта. Многих кандидатов на должности вице-премьеров отличает жесткая финансовая дисциплина и близкое знакомство с технологиями, что принципиально важно для реализации поставленных президентом задач, отметил он, добавив, что новые кандидатуры были предварительно согласованы с главой государства.

— Новые цели развития требуют, чтобы правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил президент, и по структуре, и по людям, — заявил Дмитрий Медведев в ходе своего выступления. — Это должны быть люди, для которых работа — не просто должность, а образ жизни, который требует постоянной сосредоточенности, постоянной вовлеченности в материал и большой отдачи.

Однако самое главное, по его словам, — умение принимать решения, контролировать их исполнение и нести персональную ответственность за результат.

— Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. И это задачи не только для правительства, уважаемых коллег — депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, вообще властей. Это задача для всего гражданского общества, — пояснил он. — Нам необходимо вовлечь в решение этих задач, задач национального развития, — всех. И в этом я тоже вижу принципиальную задачу для будущего правительства.

В ходе заседания взяли слово и представители фракций. Комментируя некоторые из выступлений, Владимир Путин отметил, что страны, в прошлом входившие в состав СССР, имеют право проводить собственную политику.

— Было сказано по поводу, что у нас «оторвали» Украину и Молдову, сейчас в Армении процессы происходят. Послушайте, никто ничего не «отрывал». Мы в свое время распустили Советский Союз, сами это сделали. Это, знаете, как при разводе, супруги разошлись, а один из них говорит: «Но будешь жить по моим правилам». Так не бывает, и надо относиться к этому как к данности, — заметил президент, призвав уважать суверенитет других государств.

Российский лидер уверен: необходимо избавляться от зависимости от доллара и повышать экономический суверенитет.

— Мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени. И больше того, наши партнеры помогают нам, вводя все эти незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасная для многих, и дело не только в нас, — сказал он.

Глава государства также выразил уверенность, что дискуссия между правительством и депутатами будет продолжена в абсолютно открытом режиме, так как предстоит принимать много серьезных и важных для страны решений.