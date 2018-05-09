Антон Коченков: «Всегда мечтал стать чемпионом с «Локомотивом»

В субботу московский «Локомотив» обеспечил себе первое с 2004 года чемпионство. В ходе сезона подопечным Юрия Семина не помешала даже череда травм системообразующих футболистов — нападающего Ари, центрального защитника Ведрана Чорлуки и вратаря Маринато Гильерме. Последний, например, отсутствовал на поле весь ноябрь и декабрь — его подменял 31-летний Антон Коченков.

Уроженец Бишкека попал в систему «железнодорожников» еще в первой половине 2000-х и выступал сначала за школу, а потом за дубль «Локомотива». Но закрепиться в рядах красно-зеленых Антон Коченков не смог и до конца десятилетия выступал в периферийных командах первого дивизиона. В 2010-м он помог «Волге» выйти в РФПЛ, откуда перешел в «Ростов». Весной 2011 года после тяжелой травмы Деяна Радича Антон Коченков дебютировал в премьер-лиге, но уже летом ростовчане заключили контракт со Стипе Плетикосой, и голкипер снова оказался на лавке.

В 2013-м, после долгих скитаний по первой лиге, Антон Коченков оказался в «Мордовии». Вратарь помог саранскому клубу во второй раз в его истории выйти в РФПЛ, где при Юрии Семине и его помощнике Юрии Батуренко он впервые стал игроком основного состава клуба элитного дивизиона. В том сезоне «Мордовия» заняла восьмое место, а Антон Коченков перебрался в «Локомотив», откуда уходил в аренды в «Краснодар» и «Томь». В основном составе последних он отыграл половину сезона в РФПЛ, но из-за хронических задолженностей по зарплатам вернулся в «Локо», который к тому моменту тренировали Семин и Батуренко.

После травмы Гильерме вратарь провел первый в своей карьере матч за основную команду «железнодорожников» — против ЦСКА (2:2). Всего в чемпионском сезоне он сыграл в пяти встречах, пропустив лишь четыре гола. В 2018 году голкипер дебютировал и в еврокубках — в двух завершающих матчах группового турнира Лиги Европы вратарь помог своей команде победить датский «Копенгаген» (2:1) и чешский «Злин» (2:0), что позволило ей выйти в плей-офф турнира.

Сразу после чемпионского матча с «Зенитом» (1:0) Антон Коченков дал интервью «Известиям», в котором рассказал о давней мечте выиграть золото с «Локо», планах на будущее и самых сложных нагрузках в своей карьере.

— Каково это — за полтора года пройти путь от борьбы за выживание в РФПЛ до чемпионства?

— В Томске я был в аренде. Так получилось, что там бились за выживание, а в «Локомотиве» — за чемпионство. Ничего особенного в этом пути нет. Вообще, это непередаваемые ощущения — игры чемпионата. Значит, всё было не зря.

— Спасать одну команду от вылета, а другую вытаскивать в плей-офф Лиги Европы — одно и то же?

— Это разные вещи. «Локомотив» — команда совсем другого уровня. Я не считаю, что у нас в Лиге Европы была патовая ситуация, когда я начал выходить в стартовом составе. У нас были все шансы выйти из группы, обе команды — «Копенгаген» и «Злин» — были нам по зубам.

— Когда вы были воспитанником «Локомотива»…

— Я и сейчас им остаюсь.

— Тогда вы верили, что однажды будете не просто наблюдать за игрой клуба по телевизору или от бровки поля, а участвовать в выигрыше чемпионства?

— Я очень хотел этого. Мечта детства — играть в «Локомотиве». Когда я был воспитанником, равнялся на старших в команде. Мечтал стать чемпионом с «Локо», быть на поле.

— В предыдущие чемпионские сезоны вы были среди подающих мячи игроков школы «Локомотива»?

— Я приехал в «Локо» в 2002 году. В свой второй год в клубе — а может быть, и в третий тоже — я был среди подающих мячи. Мы еще выходили с флагом на матчах Лиги чемпионов.

— Вы сказали, что в дубле «Локомотива» у вас была вера, что вы станете чемпионом в составе своей команды. Эта вера оставалась, когда вы играли в первом дивизионе, были вторым вратарем в «Ростове» и основным в «Мордовии» и «Томи»?

— Оставалась. Думаю, мой карьерный рост произошел именно поэтому. Вторая лига, первая лига — я везде выходил в лигу повыше. Очень хотел выиграть чемпионат России в высшем дивизионе и к этому стремился.

— Когда «Локомотив» терял очки в последних матчах, не было нервозности?

— Было немного. Мы не могли забить гол. Конечно, давило психологически, что ребята не могли забить и сделать последний шаг.

— После проигранной в составе «Ростова» серии пенальти в полуфинале Кубка России – 2011 с «Аланией» у вас не было комплекса этого «последнего шага»?

— Тот полуфинал был давно. После «Ростова» мной сделано было много шагов. И комплекса не было, а если бы и был, я от него давно бы избавился.

— Чем нынешний подход Юрия Семина и Юрия Батуренко отличается от времен «Мордовии»?

— Ничем. Принципы работы те же. Всё так же строго. Небольшая разница есть, но она незначительная, и в двух словах об этом не расскажешь.

— Вы окончательно закрепились на уровне РФПЛ в «Мордовии», где в штабе Юрия Семина тренером вратарей был Дмитрий Тяпушкин. В «Локомотиве» вами занимается Заур Хапов. Они похожи по манере работы?

— Я думаю, у двух этих специалистов работа отличается, но оба сыграли непосредственную роль в моих успехах. И вообще, все тренеры из этих штабов вложили в меня очень много. Тем более многие — как Юрий Павлович, Лоськов, Пашинин — имеют опыт игры в Лиге чемпионов, и любой их совет и помощь бесценны.

— Когда наставником «Ростова» был Олег Протасов, тренером вратарей у него работал Сергей Краковский. Правда, что он давал игрокам крайне тяжелые нагрузки?

— Каждый день с ним был сложным, особенно сборы. Я никогда не делал больше, чем на его предсезонках. Краковский очень сильно нагружал. Это не передать словами — надо потренироваться, чтобы понять.

— Беговой работы было много или заставлял «качать железо»?

— Нет, беговой работы и занятий в зале почти не было. Он все тренировки проводил на поле. Много прыжковой работы, большое количество повторных упражнений без пауз.

— В следующем сезоне будете биться с Гильерме за место основного вратаря?

— Я ничего не решил. У меня заканчивается контракт. Я не знаю, как будет дальше.

— Вам не предлагали остаться?

— Со мной никто не разговаривал.

— Если у вас будет выбор: «Локомотив» и Лига чемпионов, но с риском быть вторым вратарем, или клуб поскромнее, но в качестве основного голкипера, что выберете?

— Я выбираю «Локомотив».

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