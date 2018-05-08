Братья Березуцкие опровергли возвращение в сборную России

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не выступят в составе сборной России на домашнем чемпионате мира. Информацию о возвращении в стан национальной команды опровергли сами футболисты.

«Появившаяся в СМИ информация о нашем возвращении не соответствует действительности», — приводит «РИА Новости» слова игроков.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщили, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов встречался с 35-летними футболистами и просил их вернуться в команду, и Березуцкие ответили согласием.

Необходимость возвращения защитников ЦСКА в стан национальной команды обусловлена травмами двух ведущий игроков обороны — «спартаковца» Георгия Джикия и «армейца» Виктора Васина. Оба спортсмена не успеют восстановиться к домашнему мундиалю.

За возвращение братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в сборную ратовал и депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев. Он подчеркивал, что футболисты «являются примером того, как надо честно служить своему Отечеству, своей стране».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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