Минспорта РТ признало «Казань Арену» годной к ЧМ-2018

В министерстве спорта Татарстана сочли годным стадион «Казань Арена» к проведению матчей в рамках ЧМ-2018. Такой вывод сделал глава ведомства Владимир Леонов после тестового матча «Рубин»–«Уфа», который прошел на стадионе накануне.

По словам министра, возможность бесплатного посещения игры болельщиками позволила обеспечить хорошую заполняемость арены. Это, в свою очередь, дало возможность максимально протестировать все сервисы.

Все службы с поставленными задачами справились. К тому же, была успешно и оперативно проведена учебная эвакуация зрителей после окончания игры, отмечает ИА «Татар-информ». Министр спорта республики пообещал устранить все недочеты до начала чемпионата мира по футболу.

В начале февраля стадион «Казань Арена» успешно прошел проверку Ростехнадзора.