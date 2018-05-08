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Минспорта РТ признало «Казань Арену» годной к ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В министерстве спорта Татарстана сочли годным стадион «Казань Арена» к проведению матчей в рамках ЧМ-2018. Такой вывод сделал глава ведомства Владимир Леонов после тестового матча «Рубин»–«Уфа», который прошел на стадионе накануне.

По словам министра, возможность бесплатного посещения игры болельщиками позволила обеспечить хорошую заполняемость арены. Это, в свою очередь, дало возможность максимально протестировать все сервисы.

Все службы с поставленными задачами справились. К тому же, была успешно и оперативно проведена учебная эвакуация зрителей после окончания игры, отмечает ИА «Татар-информ». Министр спорта республики пообещал устранить все недочеты до начала чемпионата мира по футболу.

В начале февраля стадион «Казань Арена» успешно прошел проверку Ростехнадзора.

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