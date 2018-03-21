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Поврежденный морозами газон «Казань-Арены» к ЧМ-2018 менять не будут

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Власти Татарстана не намерены менять газон стадиона «Казань Арена» перед ЧМ-2018. Он пострадал из-за долгих холодов и сейчас выглядит неаккуратно.

Министр спорта республики Владимир Леонов выразил уверенность, что к ближайшему туру чемпионата России состояние поля изменится в лучшую сторону. Впрочем, по словам министра, власти предусмотрели возможность проведения домашних матчей «Рубина» на резервном поле.

В ведомстве сообщили, что все необходимые межсезонные процедуры на стадионе были выполнены. Готовить газон к играм начали еще в январе. Однако в феврале и марте в Казани сложились аномальные погодные условия, и низкая температура мешала нормальному росту газона, несмотря на то, что для этого применялись все самые современные методики и технологии.

ИА «Татар-информ» напоминает, что после матча «Рубина» и московского «Спартака» главные тренеры команд раскритиковали состояние поля «Казань Арены», где летом состоятся несколько матчей в рамках ЧМ-2018.

В начале февраля портал iz.ru сообщал о том, что стадион «Казань Арена» с успехом прошел проверку Ростехнадзора.

В 23-м туре Российской футбольной премьер-лиги «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:2.

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