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Стадион «Казань Арена» успешно прошел проверку Ростехнадзора

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Успешная тренировка готовности работы систем энергоснабжения объектов чемпионата мира по футболу 2018 года с участием Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Татарстан, Казанской ТЭЦ-2, Сетевой компании и МЧС помогла пройти проверку Ростехнадзора на надежность стадиону «Казань Арена».

Учения прошли под контролем главы Ростехнадзора Алексея Алешина и исполняющего обязанности премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина. По плану тренировки во время футбольного матча между командами Южной Кореи и Германии, который состоится 27 июня 2018 года, началась гроза с порывистым ветром, а одна из кабельных линий получила повреждения. В результате футбольная арена оказалась обесточена, трансформатор загорелся, приводит план учений ИА «Татар-информ».

Футбольная арена согласованно перешла на режим автономного питания. Слаженные действия различных служб позволили быстро вернуть электроэнергию стадиону. Глава Ростехнадзора отметил, что все технические решения и действия персонала были на высоком уровне. После завершения учений на территории стадиона прошло совещание территориальных управлений Ростехнадзора по готовности объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

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