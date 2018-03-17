«Спартак» на выезде победил «Рубин» в матче РФПЛ

«Спартак» в 23-м туре Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу москвичей.

Красно-белые вышли вперед уже на 18-й минуте. Ошибкой обороны хозяев поля воспользовался новичок «Спартака» Софьян Ханни.

«Рубин» сравнял счет на 61-й минуте благодаря точному удару Кристиана Нобоа. Тем не менее казанцы не сумели заработать очки в матче. На 81-й минуте победный для «Спартака» мяч забил Луис Адриано.

Победа позволила красно-белым подняться на второе место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что «Краснодар», претендующий на медали чемпионата, в 23-м туре проиграл «Уфе» со счетом 0:1.

Матчи «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА были перенесены в связи проведением в стране выборов президента.

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