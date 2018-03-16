ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграет с английским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки футбольного турнира, которая состоялась швейцарском Ньоне в пятницу, 16 марта.

«Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с «Манчестер Юнайтед», теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона», — цитирует главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко газета «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в 1/4 турнира «Атлетико» сыграет со «Спортингом», «Лейпциг» с «Марселем», а «Лацио» с «Зальцбургом». Матчи пройдут 5 и 12 апреля.

Жеребьевка полуфиналов состоится 13 апреля.

Ранее ЦСКА обыграл французский «Лион» со счетом 3-2. Результаты выездной игры позволили московскому клубу пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.