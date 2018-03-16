Прямой эфир

ЦСКА победил «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

0
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы победил на выезде французский «Лион» и вышел в следующую стадию турнира.

Счет был открыт на 39-й минуте, точным ударом отметился Александр Головин. Французы восстановили статус-кво на 58-й минуте благодаря голу Максвелла Корне, однако уже в следующей атаке армейцы вновь вышли вперед. Мяч забил нигерийский форвард Ахмед Муса. Еще через пять минут преимущество армейцев упрочил Понтус Вернблум.

На 71-й минуте Мариано сократил отставание своей команды, однако этот гол стал последним в матче. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом матче, прошедшем в Москве, армейский клуб уступил в родных стенах со счетом 0:1. ЦСКА проходит в следующую стадию турнира благодаря голам, забитым на выезде.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Лейпциг» выбил «Зенит» из розыгрыша Лиги Европы
«Локомотив» уступил «Атлетико» и выбыл из Лиги Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017