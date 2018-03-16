ЦСКА победил «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы победил на выезде французский «Лион» и вышел в следующую стадию турнира.

Счет был открыт на 39-й минуте, точным ударом отметился Александр Головин. Французы восстановили статус-кво на 58-й минуте благодаря голу Максвелла Корне, однако уже в следующей атаке армейцы вновь вышли вперед. Мяч забил нигерийский форвард Ахмед Муса. Еще через пять минут преимущество армейцев упрочил Понтус Вернблум.

На 71-й минуте Мариано сократил отставание своей команды, однако этот гол стал последним в матче. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом матче, прошедшем в Москве, армейский клуб уступил в родных стенах со счетом 0:1. ЦСКА проходит в следующую стадию турнира благодаря голам, забитым на выезде.

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