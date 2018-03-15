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«Локомотив» уступил «Атлетико» и выбыл из Лиги Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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«Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы крупно проиграл мадридскому «Атлетико» и выбыл из розыгрыша Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:5.

В составе «матрасников» мячи забивали Анхель Корреа, Сауль, Антуан Гризманн и дважды Фернандо Торрес. У «Локомотива» отличился Мацей Рыбусь.

Первая встреча, прошедшая в Испании, также завершилась крупной победой «Атлетико» — 3:0.

«Испанцы показали нам мастер-класс. Сказал своим футболистам, что они сыграли против «Атлетико» ровно так, как не нужно было играть», — заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Специалист также выразил уверенность, что именно испанская команда одержит победу в Лиге Европы, передает пресс-служба «железнодорожников».

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