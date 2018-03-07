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«Спартак» продлит контракт с Каррерой при попадании в Лигу чемпионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футбольный клуб «Спартак» намерен летом продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой в случае, если красно-белые получат путевку на главный европейский клубный турнир. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Попадание в Лигу чемпионов является задачей-минимумом для действующих чемпионов России. Для этого москвичам под руководство итальянского тренера необходимо войти в тройку финалистов премьер-лиги.

Массимо Карера пришел в «Спартак» летом 2016 года на должность помощника Дмитрия Аленичева и после его отставки в августе того же года стал исполняющим обязанности тренера команды. Позднее итальянец был утвержден главным тренером «Спартака». Именно он привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству.

1 марта близкий к клубу источник сообщил о том, что главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен полузащитником Фернандо и капитаном Денисом Глушаковым, которые, в свою очередь, предъявили претензии к наставнику.

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