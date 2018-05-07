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МИД не ждет приезда высокопоставленных представителей Лондона на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Приезд высокопоставленных представителей Великобритании на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018), финальная часть которого пройдет в России, маловероятен. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

«Они, конечно, болельщики, но, учитывая, что они сами себя загнали в угол, ограничив контакты на политическом уровне, ожидать высокий уровень вряд ли можно», — цитирует дипломата «Интерфакс».

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По его словам, после «дела Скрипаля» взаимодействия Москвы и Лондона было заморожено практически во всех сферах. В частности, говоря о сотрудничестве по вопросам безопасности в рамках подготовки к ЧМ-2018, Титов отметил, что даже к такому взаимодействию британцы подходят избирательно.

Отношения России и Великобритании обострились после инцидента в Солсбери, когда были отравлены британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна РФ, Москва это категорически отрицает и требует открытого расследования.

Финальная часть мундиаля пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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