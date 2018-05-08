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Постпред при ОЗХО считает оговоркой данные о количестве «Новичка» в «деле Скрипаля»

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Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
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Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин считает, что генеральный директор Ахмет Узюмджю оговорился, когда заявил, что в «деле Скрипаля» могло использоваться 50-100 г нервно-паралитического вещества «Новичок».

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«Речь там действительно идет, видимо, о миллиграммах», — сказал он журналистам ТАСС.

Шульгин отметил, что сейчас куда важнее делать все возможное, чтобы решать эту проблему путем сотрудничества и взаимодействия в рамках правового поля.

«На это были нацелены наши предложения британской стороне. К сожалению, до сих пор мы не получили от них позитивного ответа», — сказал постпред.

3 мая глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил в интервью газете New York Times, что доза вещества, которым отравили Скрипалей, составляла от 50 до 100 г. Эти слова вызвали бурную реакцию среди экспертов и политиков. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что такая доза убила бы половину Лондона.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании утверждали, что для отравления был применен яд типа «Новичок», к разработке которого якобы имеет отношение Россия. Москва неоднократно отрицала свою причастность к произошедшему.

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