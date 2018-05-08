Прямой эфир

Брянская область закупит оборудование для больниц на 500 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из бюджета Брянской области будет выделено 500 млн рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.

Уже состоялись торги по закупке, сообщает NASHBRYANSK.RU. Для Климовской центральной районной больницы купят передвижной рентгенаппарат стоимостью 2,58 млн рублей. Брянский областной онокологический диспансер получит видеоколоноскоп, аппарат УЗИ экспертного класса, электрохирургический коагулятор Force Triad, цифровой маммограф. Брянский клинико-диагностический центр получит передвижной цифровой маммограф и видеобронхоскоп с видеопроцессором, Брянская городская поликлиника № 4 — аппарат рентгеномаммографический цифровой, Брянская городская поликлиника № 5 — цифровой маммографический аппарат. УЗИ-сканер с доплером появится в Брянской областной детской больнице, УЗИ-аппарат — в Карачевской ЦРБ. В Центр планирования семьи и репродукции поступят цифровой ультразвуковой диагностический аппарат и иммунохимический анализатор.

«Выделение таких значительных средств на приобретение высокотехнологичного оборудования стало возможно благодаря развитию экономики региона и рациональному использованию финансовых ресурсов», – пояснили в правительстве области, передает интернет-газета «Брянские новости».

В апреле сообщалось, что в двух московских поликлиниках начали применять телемедицинские технологии. Пилотный проект стартовал в детской поликлинике №133 и взрослой поликлинике №23.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Службу медицинского патронажа создали в Москве
Новгородские власти хотят направить 140 млн рублей на медоборудование

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017