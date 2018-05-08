Брянская область закупит оборудование для больниц на 500 млн рублей

Из бюджета Брянской области будет выделено 500 млн рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.

Уже состоялись торги по закупке, сообщает NASHBRYANSK.RU. Для Климовской центральной районной больницы купят передвижной рентгенаппарат стоимостью 2,58 млн рублей. Брянский областной онокологический диспансер получит видеоколоноскоп, аппарат УЗИ экспертного класса, электрохирургический коагулятор Force Triad, цифровой маммограф. Брянский клинико-диагностический центр получит передвижной цифровой маммограф и видеобронхоскоп с видеопроцессором, Брянская городская поликлиника № 4 — аппарат рентгеномаммографический цифровой, Брянская городская поликлиника № 5 — цифровой маммографический аппарат. УЗИ-сканер с доплером появится в Брянской областной детской больнице, УЗИ-аппарат — в Карачевской ЦРБ. В Центр планирования семьи и репродукции поступят цифровой ультразвуковой диагностический аппарат и иммунохимический анализатор.

«Выделение таких значительных средств на приобретение высокотехнологичного оборудования стало возможно благодаря развитию экономики региона и рациональному использованию финансовых ресурсов», – пояснили в правительстве области, передает интернет-газета «Брянские новости».

В апреле сообщалось, что в двух московских поликлиниках начали применять телемедицинские технологии. Пилотный проект стартовал в детской поликлинике №133 и взрослой поликлинике №23.