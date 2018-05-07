Новгородские власти хотят направить 140 млн рублей на медоборудование
Новгородская область получит 140,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Большую часть суммы власти региона планируют потратить на закупку медицинского оборудования.
Согласно проекту закона, на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов правительство Новгородской области планирует направить 24,7 млн рублей, на передвижные медицинские комплексы потребуется более 46 млн рублей. Еще 50,2 млн рублей в проекте направят на развитие материально-технической базы детских поликлиник, сообщает «Новгород.ру».
Оставшиеся средства предлагается направить на лекарственное обеспечение населения и денежное поощрение почетных доноров.