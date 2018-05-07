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Новгородские власти хотят направить 140 млн рублей на медоборудование

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Новгородская область получит 140,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Большую часть суммы власти региона планируют потратить на закупку медицинского оборудования.

Согласно проекту закона, на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов правительство Новгородской области планирует направить 24,7 млн рублей, на передвижные медицинские комплексы потребуется более 46 млн рублей. Еще 50,2 млн рублей в проекте направят на развитие материально-технической базы детских поликлиник, сообщает «Новгород.ру».

Оставшиеся средства предлагается направить на лекарственное обеспечение населения и денежное поощрение почетных доноров.

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