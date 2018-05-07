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Путин подписал майский указ о целях развития России

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Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, определяющий национальные цели развития государства до 2024 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагает обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. В качестве национальных целей также названы повышение уровня жизни граждан, рост реальных доходов и снижение в два раза уровня бедности в стране.

В документе отмечается необходимость улучшения жилищных условий, ускорения технологического прогресса, внедрения механизма финансовой поддержки молодых семей и обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования.

В качестве приоритетных направлений также выделены модернизация строительной отрасли, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах страны и повышение качества питьевой воды, улучшение условий для предпринимательской деятельности, сокращение барьеров в сфере международной торговли и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира.

Подписанием объемного программного указа сразу после вступления в должность Путин продолжил традицию майских указов. 7 мая 2012 года глава государства подписал 11 документов, которые определили основные направления социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. После этого действующее правительство страны было отправлено в отставку.

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