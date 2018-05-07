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Травма не помешает Роналду сыграть в финале Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду сыграет в финальном матче Лиги чемпионов. Травма, полученная во встрече с «Барселоной», оказалась несерьезной.

«Эль-классико» состоялось в воскресенье, 6 мая. Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен в перерыве. Матч завершился со счетом 2:2.

Врачи диагностировали у португальского форварда растяжение связок на лодыжке. Решение главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заменить Роналду было мерой предосторожности, пишет The Sun.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Судить встречу будет бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем.

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