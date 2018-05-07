Названы арбитры на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал арбитров, которые будут работать на финальных матчах еврокубков в текущих сезонах.

Решающий поединок в Лиге чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» обслужит бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем. Матч пройдет в Киеве 26 мая. Встреча начнется в 21:45 мск, передает газета «Спорт-Экспресс».

В финале второго по значимости турнира Европы встретятся «Марсель» и мадридский «Атлетико». Судить матч будет бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кейперсом. Встреча пройдет 16 мая в Лионе. Матч начнется в 21:45 мск.

Финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Вольфсбургом», который пройдет 24 мая в украинской столице, рассудит бригада во главе с чешкой Яной Адамковой.

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