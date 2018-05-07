Нападающий «Барселоны» признал нарушение правил при втором голе «Реалу»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал противоречивый эпизод со вторым голом в ворота мадридского «Реала» в 36-м туре чемпионата Испании по футболу.

6 мая «Реал Мадрид» и «Барселона» в матче «эль классико» сыграли вничью 2:2.

Многие любители футбола посчитали, что нападающий каталонцев Лионель Месси сравнял счет во время нарушения правил.

«Думаю, там был небольшой фол, потому что Рафаэль Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге. Но это решение арбитра. Мы хотели победить, но удаление Серхи Роберто помешало нам. Так что ничья — неплохой результат», –– цитирует AS Суареса.

Как отмечает «Газета.ру» нападающий уверил, что «эль класико» всегда проходит в таких условиях.

«Обе команды хотели победить, но всё закончилось ничьей», — отметил футболист.

После игры тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что нападающий команды Криштиану Роналду получил травму.