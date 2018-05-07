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«Реал» и «Барселона» сыграли вничью

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Каталонская «Барселона» сыграла дома вничью 2:2 с мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 6 мая.

У «Барсы» (прозвище каталонского клуба) забили Лионель Месси и Луис Суарес. У «королевского» клуба голы на счету Криштиану Роналду и Гарета Бейла, сообщает «Газета.ру».

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, что позволило ему третий раз подряд выйти в финал.

26 мая «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале лиги.

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