«Реал» и «Барселона» сыграли вничью

Каталонская «Барселона» сыграла дома вничью 2:2 с мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 6 мая.

У «Барсы» (прозвище каталонского клуба) забили Лионель Месси и Луис Суарес. У «королевского» клуба голы на счету Криштиану Роналду и Гарета Бейла, сообщает «Газета.ру».

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, что позволило ему третий раз подряд выйти в финал.

26 мая «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале лиги.